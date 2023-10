Banquet du dimanche de La Quinzaine d’Octobre « Au fil de l’eau » Saint-Mathieu, 15 octobre 2023, Saint-Mathieu.

Saint-Mathieu,Haute-Vienne

Rendez-vous le dimanche 15 octobre pour le banquet de la Quinzaine d’octobre « Au fil de l’eau » à la salle des fêtes de Saint Mathieu. Retrouvez l’équipe de cuisiniers menée par Hennie, chef cuisinier, qui a concocté un menu spécial pour l Quinzaine, au milieu de l’exposition « Autour de l’eau » et avec des petits jeux de circonstance. Pensez à réserver avant le 12 octobre !.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

Join us on Sunday, October 15 for the « Au fil de l’eau » October Fortnight banquet at the Saint Mathieu village hall. Join the team of cooks led by chef Hennie, who has concocted a special menu for the Fortnight, in the midst of the « Around the Water » exhibition and with games to suit the occasion. Don’t forget to book before October 12!

Acompáñenos el domingo 15 de octubre en el banquete de la Quincena de Octubre « Au fil de l’eau » en la sala de fiestas del pueblo de Saint Mathieu. Únase al equipo de cocineros dirigido por Hennie, chef, que ha preparado un menú especial para la Quincena, en medio de la exposición « En torno al agua » y con pequeños juegos para la ocasión. ¡No olvide reservar antes del 12 de octubre!

Wir treffen uns am Sonntag, dem 15. Oktober, zum Bankett der Oktoberwoche « Am Wasser entlang » im Festsaal von Saint Mathieu. Treffen Sie das Kochteam unter der Leitung von Hennie, dem Chefkoch, der ein spezielles Menü für die Quinzaine zusammengestellt hat, inmitten der Ausstellung « Rund ums Wasser » und mit kleinen Spielen, die dem Anlass entsprechen. Denken Sie daran, vor dem 12. Oktober zu reservieren!

