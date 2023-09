La Quinzaine d’Octobre : Au fil de l’eau Saint-Mathieu, 7 octobre 2023, Saint-Mathieu.

Saint-Mathieu,Haute-Vienne

La Quinzaine d’Octobre organisée par l’association Culture en Tête de Saint Mathieu revient cette année. . Rendez-vous du 7 au 22 octobre » Au fil de l’eau ». Au programme : exposition, conférences, découverte de sites, visite, banquet, randonnée. Retrouvez le programme dans les accueils de l’Office de Tourisme Ouest Limousin..

2023-10-07 fin : 2023-10-22 . EUR.

Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The October Fortnight organized by Saint Mathieu’s Culture en Tête association is back again this year . Rendezvous from October 7 to 22 « Au fil de l’eau ». On the program: exhibition, lectures, site visits, banquet, hikes. The program is available from the West Limousin Tourist Office.

La Quincena de Octubre organizada por la asociación Culture en Tête de Saint Mathieu vuelve un año más. Cita del 7 al 22 de octubre « Au fil de l’eau ». El programa incluye exposiciones, conferencias, visitas a obras, un banquete y paseos. El programa está disponible en la Oficina de Turismo de Limousin Oeste.

Die von der Vereinigung Culture en Tête de Saint Mathieu organisierte Quinzaine d’Octobre kehrt dieses Jahr zurück. . Termin: 7. bis 22. Oktober « Am Wasser entlang ». Auf dem Programm stehen: Ausstellung, Vorträge, Entdeckung von Sehenswürdigkeiten, Besichtigung, Bankett, Wanderung. Das Programm finden Sie in den Empfangsstellen des Office de Tourisme Ouest Limousin.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Ouest Limousin