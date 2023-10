Exposition de La Quinzaine d’Octobre : Au fil de l’eau Saint-Mathieu, 7 octobre 2023, Saint-Mathieu.

Saint-Mathieu,Haute-Vienne

Durant la Quinzaine d’Octobre » Au fil de l’eau » organisée par l’association Culture en Tête de Saint Mathieu profitez d’une exposition à la salle des fêtes de Saint Mathieu du 7 au 22 octobre. Cette exposition regroupe les œuvres de toutes les classes de l’école de Saint Mathieu et des 6émes du collège, 3 expositions du Parc Naturel Régional et des photos et tableaux d’artistes amateurs ou professionnels..

2023-10-07 fin : 2023-10-22

Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



During the October fortnight « Au fil de l’eau » organized by the Saint Mathieu association Culture en Tête, enjoy an exhibition at the Saint Mathieu village hall from October 7 to 22. The exhibition includes works by all the classes at Saint Mathieu school and the 6émes at the collège, 3 exhibitions by the Parc Naturel Régional and photos and paintings by amateur and professional artists.

Durante la quincena de octubre « Au fil de l’eau », organizada por la asociación de Saint Mathieu Culture en Tête, podrá disfrutar de una exposición en el ayuntamiento de Saint Mathieu del 7 al 22 de octubre. La exposición incluye obras de todas las clases de la escuela de Saint Mathieu y de los 6émes del collège, 3 exposiciones del Parc Naturel Régional y fotos y pinturas de artistas aficionados y profesionales.

Während der Oktoberwochen « Am Wasser entlang », die vom Verein Culture en Tête in Saint Mathieu organisiert werden, können Sie vom 7. bis 22. Oktober eine Ausstellung in der Festhalle von Saint Mathieu besuchen. Diese Ausstellung umfasst die Werke aller Klassen der Schule von Saint Mathieu und der 6. Klassen des Collège, drei Ausstellungen des Regionalen Naturparks sowie Fotos und Bilder von Amateur- und Berufskünstlern.

