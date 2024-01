2EME BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE – VENTE DE VÊTEMENTS D’HIVER Saint-Mathieu-de-Tréviers, lundi 15 janvier 2024.

Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-15

fin : 2024-01-19

2e Boutique éphémère – vente de vêtements d’hiver

Du 15 janvier au 19 janvier 2024

2e Boutique éphémère – vente de vêtements d’hiver

Du 15 janvier au 19 janvier 2024

Lors de la vente du 15 au 19 janvier 2024, vous pourrez acheter à bas prix les articles déposés lors de la collecte.

Vêtements d’hiver :

Vêtements et chaussures chauds (hommes, femmes et enfants), accessoires pour l’hiver, affaires de ski, (pas de matériel de glisse)

Vélos, trottinettes et accessoires de protection

Livres de littérature classique scolaire

Les lundi et mardi de 14h30 à 17h30, les mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30.

La Boutique éphémère se situe au Parking du parc du Plan du Cros, entre les Paniers Solidaires et la passerelle reliant le Mazet Enfants à la Mairie.

.

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-08 par OT DU GRAND PIC ST LOUP