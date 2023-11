MARCHÉ DE NOËL Saint-Mathieu-de-Tréviers, 10 décembre 2023, Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Saint-Mathieu-de-Tréviers,Hérault

Le marché de Noël sera composé d’acteurs locaux : artisans, commerçants, producteurs, artistes et auteur..

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie



The Christmas market will feature local artisans, shopkeepers, producers, artists and authors.

El mercado navideño estará compuesto por actores locales: artesanos, comerciantes, productores, artistas y autores.

Der Weihnachtsmarkt wird aus lokalen Akteuren bestehen: Handwerkern, Händlern, Produzenten, Künstlern und Autoren.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT DU GRAND PIC ST LOUP