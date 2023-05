FÊTE DE LA MUSIQUE, 17 juin 2023, Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Saint-Mathieu-de-Tréviers,Hérault

Saint Mathieu de Tréviers célèbrera la Fête de la Musique dans les Jardins de la Médiathèque Jean Arnal. Venez participer à cet évènement festif et convivial !.

2023-06-17 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie



Saint Mathieu de Tréviers will celebrate the Fête de la Musique in the gardens of the Médiathèque Jean Arnal. Come and participate in this festive and friendly event!

Saint Mathieu de Tréviers celebrará la Fiesta de la Música en los jardines de la Mediateca Jean Arnal. ¡Venga y participe en este evento festivo y de convivencia!

Saint Mathieu de Trévreriers wird die Fête de la Musique in den Gärten der Mediathek Jean Arnal feiern. Nehmen Sie an diesem festlichen und geselligen Ereignis teil!

