MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE SAINT MATHIEU-DE-TREVIERS Saint-Mathieu-de-Tréviers

Place de l’ancien abattoir

Le mercredi de 8h à 13h.

2023-05-31 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-31 13:00:00. . Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie



Saint-Mathieu-de-Tréviers farmers’ market

Place de l’ancien abattoir

Wednesdays from 8am to 1pm Mercado agrícola de Saint-Mathieu-de-Tréviers

Plaza del antiguo matadero

Miércoles de 8:00 a 13:00 Bauernmarkt in Saint-Mathieu-de-Tréviers

Platz des alten Schlachthofs

Mittwochs von 8 bis 13 Uhr Mise à jour le 2023-05-28 par OT DU GRAND PIC ST LOUP Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Saint-Mathieu-de-Tréviers Autres Adresse Ville Saint-Mathieu-de-Tréviers Departement Hérault Lieu Ville Saint-Mathieu-de-Tréviers

