VIDE-GRENIER DE PRINTEMPS, 9 avril 2023, Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Le Foyer Rural de Saint Mathieu de Tréviers vous invite à son vide-grenier de printemps.

Une belle occasion pour faire des affaires ou vider vos placards des objets dont vous ne vous servez plus..

2023-04-09 à 08:00:00 ; fin : 2023-04-09 13:00:00. EUR.

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie



The Foyer Rural of Saint Mathieu de Tréviers invites you to its spring garage sale.

A great opportunity to make bargains or to empty your closets of objects you no longer use.

El Foyer Rural de Saint Mathieu de Tréviers le invita a su venta de garaje de primavera.

Una gran oportunidad para hacer gangas o vaciar sus armarios de objetos que ya no utiliza.

Das Foyer Rural von Saint Mathieu de Tréviers lädt Sie zu seinem Frühjahrsflohmarkt ein.

Eine gute Gelegenheit, um Schnäppchen zu machen oder Ihre Schränke von Gegenständen zu leeren, die Sie nicht mehr brauchen.

Mise à jour le 2023-03-30 par OT DU GRAND PIC ST LOUP