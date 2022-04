SAINT M’ARTS DE RUE Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-du-Désert Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

SAINT M'ARTS DE RUE
Saint-Mars-du-Désert, 14 juillet 2022

St M'Arts de Rue est un festival annuel, gratuit et consacré aux arts de la rue. Pour l'édition 2022, de nombreux acrobates, danseurs, chanteurs, musiciens ou comédiens seront à l'honneur !

contact@stmartsderue.fr
http://stmartsderue.fr/

