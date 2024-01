La Transvésubienne Saint-Martin-Vésubie, dimanche 29 septembre 2024.

Saint-Martin-Vésubie Alpes-Maritimes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-29

fin : 2024-09-29

Depuis 1988, des centaines de Braves s’alignent sur cette course VTT de légende, reliant la Colmiane à Nice par les plus beaux sentiers des Alpes Maritimes, mais aussi les plus éprouvants !

Saint-Martin-Vésubie 06450 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-05 par Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France