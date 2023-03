Théâtre de la Section des Jeunes Espace socio-culturel Saint-Martin-sur-Oust Catégories d’Évènement: Morbihan

Théâtre de la Section des Jeunes Espace socio-culturel, 10 mars 2023 10:30, Saint-Martin-sur-Oust. Âgés de 7 à 17 ans, 26 jeunes comédiens vous attendent pour leur présenter leur spectacle, composé de deux comédies et deux saynètes 10 – 19 mars 1 La relève des Tréteaux de l’Etoile vous donne rendez-vous ce week-end.

