Atelier Scrapbooking Saint Martin sur ocre Saint-martin-sur-ocre Catégorie d’Évènement: Saint-martin-sur-ocre Atelier Scrapbooking Saint Martin sur ocre Saint-martin-sur-ocre, 17 novembre 2023, Saint-martin-sur-ocre. Atelier Scrapbooking 17 novembre – 22 décembre Saint Martin sur ocre Venez vous initier au scraper et créer de jolis souvenirs autour de vos photos, home déco, carterie, pages, en apprenant de multiples techniques lors d’ateliers en toute convivialité.

Ateliers accessible aussi aux débutants ( +16 ans) Sur inscription A partir de 16 ans et adultes Saint Martin sur ocre Saint-martin-sur-ocre Saint-martin-sur-ocre [{« type »: « email », « value »: « creascrapbysyl@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T14:30:00+01:00 – 2023-11-17T17:30:00+01:00

2023-12-22T14:30:00+01:00 – 2023-12-22T17:30:00+01:00 FMACEN045V50BD8Q Temps D’Aime Détails Catégorie d’Évènement: Saint-martin-sur-ocre Autres Lieu Saint Martin sur ocre Adresse Saint-martin-sur-ocre Ville Saint-martin-sur-ocre Lieu Ville Saint Martin sur ocre Saint-martin-sur-ocre latitude longitude 47.657895;2.657157

Saint Martin sur ocre Saint-martin-sur-ocre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-sur-ocre/