Marché de Printemps Saint Martin sur ocre, 23 avril 2023, Saint-martin-sur-ocre. Marché de Printemps Dimanche 23 avril, 10h00 Saint Martin sur ocre Avec plus de 10 exposants muguets, fruits, légumes, asperges, boulangerie, confitures, miel, céramique, bougies, savon etc…

Animation poterie de 10H à 12H

Buvette et snack

2023-04-23T10:00:00+02:00 – 2023-04-23T12:00:00+02:00

