Fête des Illuminations Saint Martin sur ocre, 9 décembre 2022, Saint-martin-sur-ocre. Fête des Illuminations Vendredi 9 décembre, 16h30 Saint Martin sur ocre Fête des Illuminations Saint Martin sur ocre Saint-martin-sur-ocre Saint-martin-sur-ocre Fête des Illuminations organisée par la Mairie de Saint-Martin-sur-Ocre Venez nombreux partagez un moment avec toute l’équipe FCO Sur place la boite à lettres du père Noël Marrons grillés, crêpes vin chaud, velouté de potimarron et autres boissons.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T16:30:00+01:00

2022-12-09T19:00:00+01:00 Mairie de Saint-Martin-sur-Ocre

