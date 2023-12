Nuit de la lecture Saint-Martin-Longueau Catégories d’Évènement: Oise

Nuit de la lecture Saint-Martin-Longueau

Début : 2024-01-20 19:30:00

fin : 2024-01-20 23:59:00 . Nuit de la lecture à la médiathèque de Saint-Martin-Longueau sur le thème du corps.

Danseuse cerceau aérien à 20h et soirée jeux animée par Le Monde de Jo’ de 21h à minuit.

Chacun ramène un plat et une boisson à partager! Saint-Martin-Longueau 60700 Oise Hauts-de-France

