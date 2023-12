Balade nature au cœur de l’hiver pour faire le plein de vitalité ! Saint-Martin-Longueau Catégories d’Évènement: Oise

Début : 2024-01-13 14:30:00

fin : 2024-01-13 17:00:00 . Pour bien démarrer l’année, nous vous proposons une balade découverte hivernale au cœur des Marais de Sacy pour une approche bien-être et vivifiante… Le patrimoine vivant du moment sera observé et contemplé. Guidée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en collaboration avec le Conseil départemental de l’Oise. Rdv au parking des Marais de Sacy – Route départementale D1017 en direction de Saint-Martin-Longueau. Inscription indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte

18, rue Louis Boilet – Pont-Sainte-Maxence

03.44.72.35.90

tourisme@oise-halatte.fr 0 . Saint-Martin-Longueau 60700 Oise Hauts-de-France

