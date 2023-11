Repas pot-au-feu Saint-Martin-le-Vieux, 26 novembre 2023, Saint-Martin-le-Vieux.

Saint-Martin-le-Vieux,Haute-Vienne

Le club de l’amitié de Saint-Martin-le-Vieux propose un repas convivial à midi autour d’un bon pot-au-feu mijoté.

Rendez-vous est donné dans la salle des associations située dans la Zone Artisanale de Bel-Air.

Vous pourrez donc manger un repas complet avec un kir et un buffet apéritif, amuse-bouche maison, potage vermicelle, pot-au-feu et ses légumes, salade-fromage, dessert, café et vin.

Réservation avant le 21 novembre.

Payant..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 16:00:00. EUR.

Saint-Martin-le-Vieux 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Club de l’amitié de Saint-Martin-le-Vieux (Friendship Club of Saint-Martin-le-Vieux) invites you to a convivial lunchtime meal of stewed pot-au-feu.

The venue is the Salle des Associations in the Zone Artisanale de Bel-Air.

You’ll be able to enjoy a full meal, including a kir and buffet aperitif, homemade amuse-bouche, vermicelli soup, pot-au-feu with vegetables, salad and cheese, dessert, coffee and wine.

Reservations required by November 21.

Charges apply.

El Club de la Amistad de Saint-Martin-le-Vieux ofrece un almuerzo amistoso a base de estofado.

El lugar es la Salle des Associations, en la Zone Artisanale de Bel-Air.

Podrá disfrutar de una comida completa, que incluye un kir y aperitivo buffet, amuse-bouche casero, sopa de fideos, pot-au-feu y verduras, ensalada y queso, postre, café y vino.

Es necesario reservar antes del 21 de noviembre.

Se aplicarán las tarifas.

Der Freundschaftsclub von Saint-Martin-le-Vieux lädt zu einem geselligen Mittagessen mit einem guten Schmortopf ein.

Treffpunkt ist der Salle des associations in der Zone Artisanale de Bel-Air.

Sie können also eine komplette Mahlzeit mit einem Kir und einem Buffet aus Aperitif, hausgemachten Häppchen, Vermicelle-Suppe, Eintopf mit Gemüse, Salat-Käse, Dessert, Kaffee und Wein zu sich nehmen.

Reservierung vor dem 21. November.

Kostenpflichtig.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Val de Vienne