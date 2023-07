Vide-greniers et marché de pays de Solex Team Saint-Martin-le-Vieux Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Martin-le-Vieux Vide-greniers et marché de pays de Solex Team Saint-Martin-le-Vieux, 15 août 2023, Saint-Martin-le-Vieux. Saint-Martin-le-Vieux,Haute-Vienne Vide-greniers, marché de pays et balade en solex mardi 15 août place de la mairie..

2023-08-15 fin : 2023-08-15 18:00:00. . Saint-Martin-le-Vieux 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale, country market and solex ride on Tuesday August 15 in Place de la Mairie. Venta de garaje, mercado campestre y paseo en solex el martes 15 de agosto en la Place de la Mairie. Flohmarkt, Bauernmarkt und Solexfahrt am Dienstag, den 15. August auf dem Rathausplatz. Mise à jour le 2023-04-21 par OT Val de Vienne Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Saint-Martin-le-Vieux Autres Adresse Ville Saint-Martin-le-Vieux Departement Haute-Vienne Lieu Ville Saint-Martin-le-Vieux

Vide-greniers et marché de pays de Solex Team Saint-Martin-le-Vieux 2023-08-15 2023-08-15 was last modified: by Vide-greniers et marché de pays de Solex Team Saint-Martin-le-Vieux 15 août 2023