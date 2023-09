Journée Rando Quad Saint-Martin-le-Pin, 7 octobre 2023, Saint-Martin-le-Pin.

Saint-Martin-le-Pin,Dordogne

7h: contrôle des inscriptions

8h: départ de la randonnée (100 km à travers le Périgord vert)

Pause casse-croûte

Repas vers 14h..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Saint-Martin-le-Pin 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



7am: registration check

8am: start of the hike (100 km through the Périgord Vert)

Snack break

Lunch around 2 p.m.

7h: control de las inscripciones

8h: inicio de la marcha (100 km por el Périgord Vert)

Pausa para el tentempié

Almuerzo hacia las 14 h

7 Uhr: Kontrolle der Anmeldungen

8 Uhr: Start der Wanderung (100 km durch das grüne Périgord)

Pause für einen kleinen Imbiss

Mittagessen gegen 14 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-23 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin