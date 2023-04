[Visite guidée] Saint-Martin-le-Gaillard au Moyen Age RDV parking de la mairie, 5 juillet 2023, Saint-Martin-le-Gaillard.

Au cœur de la vallée de l’Yères, venez découvrir les vestiges médiévaux et la riche histoire et le patrimoine remarquable de Saint-Martin-le-Gaillard

RDV parking de la mairie, durée 1h30..

2023-07-05 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-05 . .

RDV parking de la mairie

Saint-Martin-le-Gaillard 76260 Seine-Maritime Normandie



In the heart of the Yères valley, come and discover the medieval remains and the rich history and remarkable heritage of Saint-Martin-le-Gaillard

RDV parking of the town hall, duration 1h30.

En el corazón del valle de Yères, venga a descubrir los vestigios medievales, la rica historia y el notable patrimonio de Saint-Martin-le-Gaillard

Aparcamiento RDV del ayuntamiento, duración 1h30.

Entdecken Sie im Herzen des Yères-Tals die mittelalterlichen Überreste und die reiche Geschichte und das bemerkenswerte Kulturerbe von Saint-Martin-le-Gaillard

RDV Parkplatz des Rathauses, Dauer 1,5 Stunden.

