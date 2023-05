[Théâtre] La leçon de français Salle des fêtes, 24 mai 2023, Saint-Martin-le-Gaillard.

L’univers de Pépito Matéo est unique ! Dans cette leçon de Français, il convie les spectateurs à partager son goût pour le langage, pour l’ambiguïté des mots et les malentendus. Prétexte à toutes les excentricités, cette pseudo-conférence en forme de leçon de chose est aussi un témoignage sensible sur l’humanité et ses différences, sur les cultures et les a priori, sur la peur de l’étranger et le vivre ensemble. Nous y découvrirons les conséquences d’un drôle d’imbroglio qui va nous trimballer d’une piste de ski, à un lieu de rétention administrative propice à faire resurgir des souvenirs d’enfance. Durant toute sa carrière, ce facétieux conteur n’aura eu de cesse que de colorier le monde qui nous entoure de sa douce folie langagière et de sa poésie jubilatoire et singulière… Dans ce spectacle, nous le retrouvons avec toute sa panoplie d’histoires et de mots au service d’un propos éminemment universel. On en sort régénéré et bien vivant avec une farouche envie de rencontrer l’autre !

Source : Théâtre Contemporain.

2023-05-24 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-24 . .

Salle des fêtes

Saint-Martin-le-Gaillard 76260 Seine-Maritime Normandie



The universe of Pépito Matéo is unique! In this French lesson, he invites the audience to share his taste for language, for the ambiguity of words and misunderstandings. A pretext for all sorts of eccentricities, this pseudo-conference in the form of a lesson in things is also a sensitive testimony on humanity and its differences, on cultures and preconceptions, on the fear of the foreigner and on living together. We will discover the consequences of a funny imbroglio that will take us from a ski slope to a place of administrative detention that will bring back childhood memories. Throughout his career, this mischievous storyteller has never stopped coloring the world around us with his sweet linguistic madness and his jubilant and singular poetry? In this show, we find him with all his panoply of stories and words in the service of an eminently universal subject. We come out of it regenerated and alive with a fierce desire to meet the other!

Source : Théâtre Contemporain

El universo de Pépito Matéo es único En esta lección de francés, invita al público a compartir su gusto por el lenguaje, por la ambigüedad de las palabras y los malentendidos. Pretexto para todo tipo de excentricidades, esta pseudoconferencia en forma de lección de cosas es también un testimonio sensible sobre la humanidad y sus diferencias, las culturas y los prejuicios, el miedo al extranjero y la convivencia. Descubrimos las consecuencias de un divertido embrollo que nos llevará de una pista de esquí a un lugar de detención administrativa que nos traerá recuerdos de la infancia. A lo largo de su carrera, este narrador caradura no ha cesado de colorear el mundo que nos rodea con su suave locura lingüística y su poesía jubilosa y singular? En este espectáculo, lo encontramos con toda su panoplia de historias y palabras al servicio de un tema eminentemente universal. ¡Salimos de él regenerados y vivos con un deseo feroz de encontrarnos con el otro!

Fuente : Théâtre Contemporain

Die Welt von Pépito Mateo ist einzigartig! In dieser Lektion in Französisch lädt er die Zuschauer ein, seine Vorliebe für die Sprache, für die Mehrdeutigkeit der Wörter und für Missverständnisse zu teilen. Diese Pseudo-Konferenz in Form einer Lektion über Dinge ist ein Vorwand für alle Exzentrizitäten und gleichzeitig ein sensibles Zeugnis über die Menschheit und ihre Unterschiede, über Kulturen und Vorurteile, über die Angst vor dem Fremden und das Zusammenleben. Wir entdecken die Folgen einer lustigen Verwicklung, die uns von einer Skipiste in ein Verwaltungsgefängnis führt, in dem Kindheitserinnerungen wach werden. Während seiner gesamten Karriere hat dieser schillernde Erzähler nicht aufgehört, die Welt um uns herum mit seinem sanften Sprachwahn und seiner jubilierenden und einzigartigen Poesie zu färben In diesem Stück begegnen wir ihm mit all seinen Geschichten und Wörtern, die er in den Dienst eines universellen Themas stellt. Man geht regeneriert und lebendig aus dem Film hervor, mit dem starken Wunsch, den anderen zu treffen!

Quelle: Theatre Contemporain

Mise à jour le 2023-04-27 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité