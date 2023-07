[Animations] 12ème fête des métiers Saint-Martin-le-Gaillard Saint-Martin-le-Gaillard, 16 juillet 2023, Saint-Martin-le-Gaillard.

Saint-Martin-le-Gaillard,Seine-Maritime

Dimanche 16 juillet, venez profiter de la 12ème Fête des Métiers à Saint-Martin-le-Gaillard. Une cinquantaine de producteurs locaux et d’artisants seront présents pour cette occasion, le temps pour vous de découvrir et de redécouvrir les métiers de l’artisanat. Plusieurs animations musicales se dérouleront pendant cette journée, notamment l’animation de rue « Les derniers cannibales et le géant Lustucru »..

2023-07-16 10:00:00 fin : 2023-07-16 18:00:00. .

Saint-Martin-le-Gaillard

Saint-Martin-le-Gaillard 76260 Seine-Maritime Normandie



Come and enjoy the 12th Fête des Métiers in Saint-Martin-le-Gaillard on Sunday July 16th. Around fifty local producers and artisans will be on hand for the occasion, giving you the chance to discover and rediscover craft trades. Several musical events will take place during the day, including the street animation « Les derniers cannibales et le géant Lustucru ».

El domingo 16 de julio, venga a disfrutar de la 12ª Fiesta de los Oficios en Saint-Martin-le-Gaillard. Alrededor de cincuenta productores y artesanos locales estarán presentes para la ocasión, dándole la oportunidad de descubrir y redescubrir los oficios artesanos. A lo largo de todo el día se celebrarán numerosos eventos musicales, entre los que destaca la actuación callejera de « Les derniers cannibales et le géant Lustucru » (Los últimos caníbales y el gigante Lustucru).

Am Sonntag, den 16. Juli, können Sie das 12. Fest der Berufe in Saint-Martin-le-Gaillard genießen. Rund 50 lokale Produzenten und Handwerker werden zu diesem Anlass anwesend sein, Zeit für Sie, die Berufe des Handwerks zu entdecken oder wiederzuentdecken. An diesem Tag finden mehrere musikalische Veranstaltungen statt, darunter die Straßenanimation « Les derniers cannibales et le géant Lustucru » (Die letzten Kannibalen und der Riese Lustucru).

