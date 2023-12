MARCHÉ DE NOEL À ST MARTIN DU BOSC SAINT MARTIN Le Bosc, 1 décembre 2023, Le Bosc.

Le Bosc,Hérault

Marché de Noël – LE BOSC

Village de Saint Martin Du Bosc

Au programme : Visite du Père Noël, animations diverses, stands de producteurs locaux et d’artisans créateurs. Présence d’associations du BOSC, restauration, buvette et traiteurs..

2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 00:00:00. .

SAINT MARTIN

Le Bosc 34700 Hérault Occitanie



Christmas Market – LE BOSC

Village of Saint Martin Du Bosc

On the program: Visit from Santa Claus, various entertainments, stalls from local producers and creative craftsmen. BOSC associations, catering, refreshments and delicatessen.

Mercado de Navidad – LE BOSC

Pueblo de Saint Martin Du Bosc

En el programa: Visita de Papá Noel, actividades diversas, puestos de productores locales y artesanos creativos. Presencia de asociaciones de Le Bosc, restaurantes, chiringuitos y empresas de catering.

Weihnachtsmarkt – LE BOSC

Dorf von Saint Martin Du Bosc

Programm: Besuch des Weihnachtsmanns, verschiedene Animationen, Stände lokaler Produzenten und kreativer Kunsthandwerker. Präsenz von Vereinen aus Le BOSC, Essen, Trinken und Catering.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT LODEVOIS ET LARZAC