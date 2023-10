Un peu plus près des étoiles – Veillée astronomie Saint-Martin-Labouval, 17 février 2024, Saint-Martin-Labouval.

Saint-Martin-Labouval,Lot

À la nuit tombée, le causse, la lune et le ciel se dévoilent sous un autre angle.

À l’oeil nu ou avec une paire de jumelle, l’observation de la lune est toujours fantastique. Mais avec un télescope, le spectacle devient incroyable ! A cette période de lunaison, la Mer des Pluies se dévoile peu à peu, les cratères de Platon, d’Archimède et l’arène géante de Ptolémée projettent leur ombre sur le relief lunaire.

À la lumière de la lune, une marche de 500m aller et 500m retour nous fera découvrir les reliefs du causse différemment.

Inscriptions >> billetweb.fr/causseries

Bien se couvrir car les nuits en hiver sur le causse sont fraiches. Lampe frontale à lumière rouge conseillée..

2024-02-17 20:00:00 fin : 2024-02-17 22:00:00. EUR.

Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie



When night falls, the causse, the moon and the sky are revealed from a different angle.

With the naked eye or a pair of binoculars, moon gazing is always fantastic. But with a telescope, the spectacle becomes incredible! At this time of year, the Sea of Rains is gradually revealed, and Plato?s and Archimedes? craters and Ptolemy?s giant arena cast their shadows on the lunar landscape.

In the light of the moon, a 500m outward and 500m return walk will allow us to discover the relief of the Causse in a different way.

Registration >> ticketweb.fr/causseries

Be sure to bundle up, as winter nights on the causse are chilly. Red headlamp recommended.

Cuando cae la noche, el paisaje, la luna y el cielo se revelan bajo una luz totalmente nueva.

A simple vista o con unos prismáticos, la observación de la Luna siempre es fantástica. Pero con un telescopio, el espectáculo se vuelve increíble En esta época del año, el Mar de las Lluvias se revela poco a poco, y los cráteres de Platón y Arquímedes y la gigantesca arena de Ptolomeo proyectan sus sombras sobre el paisaje lunar.

A la luz de la luna, un paseo de 500 metros de ida y 500 de vuelta nos dará una nueva perspectiva del relieve del Causse.

Inscripción >> ticketweb.fr/causseries

Abríguese bien, las noches de invierno en el Causse son frías. Se recomienda llevar una linterna frontal roja.

Wenn die Nacht hereinbricht, zeigen sich die Causse, der Mond und der Himmel aus einem anderen Blickwinkel.

Mit bloßem Auge oder einem Fernglas ist die Beobachtung des Mondes immer fantastisch. Aber mit einem Teleskop wird das Schauspiel noch unglaublicher! In dieser Mondphase enthüllt sich das Regenmeer langsam, und die Krater von Plato, Archimedes und die riesige Arena von Ptolemäus werfen ihre Schatten auf das Mondrelief.

Im Licht des Mondes werden wir auf einer Wanderung von 500 m hin und 500 m zurück die Reliefs der Causse auf eine andere Art und Weise entdecken.

Anmeldungen >> billetweb.fr/causseries

Ziehen Sie sich gut an, denn die Nächte im Winter auf dem Causse sind kühl. Stirnlampe mit rotem Licht empfohlen.

Mise à jour le 2023-09-06 par Pnr des Causses du Quercy