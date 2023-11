Les Semances Paysannes Saint-Martin-la-Pallu, 10 novembre 2023, Saint-Martin-la-Pallu.

Saint-Martin-la-Pallu,Vienne

Connaissez-vous le grand roux basque ?

Rendez-vous à notre soirée-CONFÉRENCE

Les SEMENCES PAYSANNES

par

Bruno JOLY

Vendredi 10 novembre à 20h30

à VENDEUVRE

Salles des Mirandes.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . .

Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Do you know the large Basque redhead?

Join us for our evening CONFERENCE

COUNTRY SEEDS

by

Bruno JOLY

Friday, November 10 at 8:30pm

in VENDEUVRE

Salles des Mirandes

¿Conoces a la gran pelirroja vasca?

Ven a nuestra CONFERENCIA vespertina

SEMILLAS DEL CAMPO

por

Bruno JOLY

Viernes 10 de noviembre a las 20.30 h

en VENDEUVRE

Salles des Mirandes

Kennen Sie den Großen Baskischen Rotschopf?

Besuchen Sie unsere abendliche KONFERENZ

Die Bauernsaat

von

Bruno JOLY

Freitag, den 10. November um 20.30 Uhr

in VENDEUVRE

Salles des Mirandes

Mise à jour le 2023-10-28 par Office de Tourisme du Haut-Poitou