Chantier nature : restauration de mare
Samedi 30 septembre, 09h00
Saint-Martin-la-Méanne
sur inscription
Restauration d'une ancienne mare destinée à accueillir la biodiversité

Prévoir tenue de travail, gants, bottes et éventuellement des pelles

Inscription obligatoire :

Vincent Perrier – v.perrier@cen-na.org

Inscription obligatoire :
Vincent Perrier – v.perrier@cen-na.org
Mairie de Saint-Martin-la-Méanne – mairie.saintmartinlameanne@wanadoo.fr
En partenariat avec la mairie de Saint-Martin-la-Méanne

