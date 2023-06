27 ème fête du livre Saint-Martin-la-Méanne, 25 juin 2023, Saint-Martin-la-Méanne.

Saint-Martin-la-Méanne,Corrèze

Les membres de l’amicale laïque, avec le soutien de la municipalité, proposent leur 27 ème fête du livre avec une vingtaine d’auteurs régionaux ( romans, documentaires, BD, jeunesse )et présente une exposition de travaux des enfants de l’école sur le thème » petites histoires de la grande Histoire » et en même temps un marché de producteurs et artisans d’art se tient sur la place du Foyer..

Dimanche 2023-06-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-25 17:00:00. .

Saint-Martin-la-Méanne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Members of the Amicale Laïque, with the support of the municipality, are staging their 27th book festival, featuring some 20 regional authors (novels, documentaries, comics, children’s books) and an exhibition of work by schoolchildren on the theme of « petites histoires de la grande Histoire » (little stories from the big story). At the same time, a market of producers and craftspeople is taking place in the Place du Foyer.

Los miembros de la Amicale Laïque, con el apoyo del ayuntamiento, celebran su 27ª fiesta del libro, en la que participan una veintena de autores regionales (novelas, documentales, cómics, libros infantiles) y una exposición de trabajos de escolares sobre el tema « Pequeñas historias de la gran Historia ». Paralelamente, en la plaza del Foyer tiene lugar un mercado de productores y artesanos.

Die Mitglieder der Amicale laïque veranstalten mit Unterstützung der Gemeinde ihr 27. Bücherfest mit rund 20 regionalen Autoren (Romane, Dokumentarfilme, Comics, Jugendbücher) und präsentieren eine Ausstellung von Arbeiten der Schulkinder zum Thema « Kleine Geschichten aus der großen Geschichte ».

Mise à jour le 2023-06-10 par OT de Beaulieu sur Dordogne