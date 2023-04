Spectacle Théâtral TERA CONTA La Grange Ouverte – 7 Place du Tilleul Saint-Martin-en-Vercors Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Martin-en-Vercors

Spectacle Théâtral TERA CONTA La Grange Ouverte – 7 Place du Tilleul, 9 juin 2023, Saint-Martin-en-Vercors. Spectacle Théâtral Comique Conté Bruité : TERA CONTA.

2023-06-09 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-09 21:40:00. EUR.

La Grange Ouverte – 7 Place du Tilleul La Grange Ouverte

Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Theatrical Comedy Show with sound : TERA CONTA Espectáculo de teatro de comedia y cuentos : TERA CONTA Komische Theateraufführung Erzählte Geräusche : TERA CONTA Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saint-Martin-en-Vercors Autres Lieu La Grange Ouverte - 7 Place du Tilleul Adresse La Grange Ouverte - 7 Place du Tilleul La Grange Ouverte Ville Saint-Martin-en-Vercors Departement Drôme Lieu Ville La Grange Ouverte - 7 Place du Tilleul Saint-Martin-en-Vercors

La Grange Ouverte - 7 Place du Tilleul Saint-Martin-en-Vercors Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-en-vercors/

Spectacle Théâtral TERA CONTA La Grange Ouverte – 7 Place du Tilleul 2023-06-09 was last modified: by Spectacle Théâtral TERA CONTA La Grange Ouverte – 7 Place du Tilleul La Grange Ouverte - 7 Place du Tilleul 9 juin 2023 La Grange Ouverte - 7 Place du Tilleul Saint-Martin-en-Vercors

Saint-Martin-en-Vercors Drôme