Spectacle Le Croco La Grange Ouverte – 7 Place du Tilleul, 19 mai 2023, Saint-Martin-en-Vercors.

Spectacle Le Croco par Hervé Haggaï : En lien avec l’exposition photographique du 12 au 21/05 disséminée en différents endroits de Saint Martin et dans la Grange Ouverte. Mr Koun conte l’histoire de la naissance d’un crocodile et de ses déboires….

2023-05-19 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-19 21:45:00. EUR.

La Grange Ouverte – 7 Place du Tilleul La Grange Ouverte

Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Show The Croco by Hervé Haggaï : In connection with the photographic exhibition from 12 to 21/05 spread out in different places of Saint Martin and in the Open Barn. Mr Koun tells the story of the birth of a crocodile and its setbacks…

Espectáculo Le Croco de Hervé Haggaï : En relación con la exposición fotográfica del 12 al 21/05 repartida en varios lugares de Saint Martin y en el Granero Abierto. El Sr. Koun cuenta la historia del nacimiento de un cocodrilo y sus desventuras…

Schauspiel Le Croco von Hervé Haggaï : In Verbindung mit der Fotoausstellung vom 12. bis 21.05., die an verschiedenen Orten in Saint Martin und in der Offenen Scheune zu sehen ist. Herr Koun erzählt die Geschichte der Geburt eines Krokodils und seiner…

