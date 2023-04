Vernissage de l Exposition PRESENCES PARMI NOUS La Grange Ouverte – 7 Place du Tilleul, 12 mai 2023, Saint-Martin-en-Vercors.

Vernissage de l’Exposition PRESENCES PARMI NOUS : Un travail présenté par Hervé Haggaï et les participants photographes.

2023-05-12 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-12 19:30:00. .

La Grange Ouverte – 7 Place du Tilleul La Grange Ouverte

Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Opening of the Exhibition PRESENCES PARMI NOUS : A work presented by Hervé Haggaï and the participants photographers

Inauguración de la exposición PRESENCES PARMI NOUS : Obra presentada por Hervé Haggaï y los fotógrafos participantes

Vernissage der Ausstellung PRESENCES PARMIUS: Eine von Hervé Haggai und den teilnehmenden Fotografen präsentierte Arbeit

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme