[Sortie accompagnée] Randonnée de Noël Saint-Martin-en-Campagne Petit-Caux, 16 décembre 2023, Petit-Caux.

Petit-Caux,Seine-Maritime

Falaises du Talou vous propose cette randonnée de Noël suivi d’une lecture de conte. Le temps pour vous de prendre un bon bol d’air frais et revigorant tout en admirant les paysages de notre belle région..

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Saint-Martin-en-Campagne

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



Falaises du Talou proposes this Christmas hike followed by a story reading. Time to take a breath of fresh, invigorating air while admiring the scenery of our beautiful region.

Falaises du Talou le propone este paseo navideño seguido de una lectura de cuentos. Es hora de respirar aire fresco y tonificante mientras admira el paisaje de nuestra hermosa región.

Falaises du Talou bietet Ihnen diese Weihnachtswanderung mit anschließender Märchenlesung an. Zeit für Sie, eine frische und belebende Luft zu schnappen und dabei die Landschaften unserer schönen Region zu bewundern.

Mise à jour le 2023-10-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche