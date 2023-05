[Sortie Nature] Randonnée découverte de la biodiversité Saint-Martin-en-Campagne, 14 juin 2023, Petit-Caux.

Petit-Caux,Seine-Maritime

D’humeur à faire une randonnée ? Petit Caux organise une randonnée où vous aurez l’occasion d’en apprendre plus sur la biodiversité qui nous entoure. L’objectif est d’offrir un extrait de la richesse du patrimoine naturel local accessible à tous. Que vous soyez un expert, un passionné de la biodiversité ou simplement curieux à propos de la faune et de la flore, cet évènement s’adresse à vous !

Réservation obligatoire.

Un email vous sera adressé afin de prendre connaissance du point de départ lors de votre inscription..

2023-06-14 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-14 . .

Saint-Martin-en-Campagne

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



In the mood for a hike? Petit Caux organizes a hike where you will have the opportunity to learn more about the biodiversity that surrounds us. The objective is to offer an extract of the richness of the local natural heritage accessible to all. Whether you are an expert, a biodiversity enthusiast or simply curious about the fauna and flora, this event is for you!

Reservation is required.

An email will be sent to you in order to know the starting point when you register.

¿Te apetece hacer senderismo? Petit Caux organiza una excursión en la que tendrás la oportunidad de conocer mejor la biodiversidad que nos rodea. El objetivo es ofrecer un extracto de la riqueza del patrimonio natural local accesible a todos. Ya seas un experto, un entusiasta de la biodiversidad o simplemente un curioso de la fauna y la flora, ¡este evento es para ti!

Es necesario reservar.

Al inscribirse, se le enviará un correo electrónico para informarle del punto de partida.

Lust auf eine Wanderung? Petit Caux organisiert eine Wanderung, bei der Sie die Gelegenheit haben, mehr über die biologische Vielfalt zu erfahren, die uns umgibt. Ziel ist es, einen für alle zugänglichen Ausschnitt des reichen lokalen Naturerbes zu bieten. Egal, ob Sie ein Experte sind, sich für die biologische Vielfalt begeistern oder einfach nur neugierig auf die Flora und Fauna sind, diese Veranstaltung ist für Sie!

Eine Reservierung ist erforderlich.

Sie erhalten bei der Anmeldung eine E-Mail mit dem Startpunkt.

Mise à jour le 2023-05-18 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité