[Activités enfants] /Saint-Martin-en-Campagne, 8 avril 2023, Petit-Caux.

Venez vous amusez en famille ! Jeux aquatiques, bouées, ballons, tapis, vos enfants pourront jouer dans la piscine ce weekend !.

2023-04-08 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-08 13:00:00. .

/Saint-Martin-en-Campagne Patinoire Ludi’Bulle

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



Come and have fun with your family! Water games, buoys, balls, mats, your children will be able to play in the pool this weekend! ?

¡Ven a divertirte con tu familia! Juegos acuáticos, boyas, pelotas, colchonetas, ¡tus hijos podrán jugar en la piscina este fin de semana!

Kommen Sie und amüsieren Sie sich mit Ihrer Familie! Wasserspiele, Schwimmreifen, Bälle, Matten – Ihre Kinder können an diesem Wochenende im Pool spielen!?

Mise à jour le 2023-03-21 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité