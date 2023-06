Stage de chants polyphoniques des balkans Saint-Martin-du-Puy, 12 juillet 2023, Saint-Martin-du-Puy.

Saint-Martin-du-Puy,Gironde

Ma CauCas’Ri d’Albret et l’Atelier acoustique vous proposent un stage musical autour des chants polyphoniques des balkans, riche en découvertes et émotions.

Accessible à tout niveau !

Cela se passera dans la verdure de Saint Martin du Puy, avec un tarif spécial pour les adhérents de Ma CauCas’Ri d’Albret..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 18:00:00. EUR.

Saint-Martin-du-Puy 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Ma CauCas’Ri d’Albret and Atelier Acoustique offer you a musical workshop based on polyphonic songs from the Balkans, rich in discovery and emotion.

Accessible to all levels!

It will take place in the greenery of Saint Martin du Puy, with a special rate for Ma CauCas’Ri d’Albret members.

Ma CauCas’Ri d’Albret y l’Atelier Acoustique proponen un taller musical basado en canciones polifónicas de los Balcanes, lleno de descubrimientos y emociones.

¡Accesible a todos los niveles!

Tendrá lugar en el verdor de Saint Martin du Puy, con una tarifa especial para los miembros de Ma CauCas’Ri d’Albret.

Ma CauCas’Ri d’Albret und das Atelier acoustique bieten Ihnen einen musikalischen Workshop rund um die polyphonen Gesänge des Balkans an, der reich an Entdeckungen und Emotionen ist.

Für jedes Niveau zugänglich!

Der Kurs findet im Grünen von Saint Martin du Puy statt und bietet einen Sonderpreis für Mitglieder von Ma CauCas’Ri d’Albret.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT de l’Entre-deux-Mers