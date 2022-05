Rencontres Nationales de Permaculture 2019 Château de Danne, 22 août 2019 08:00, Saint-Martin-du-Bois.

22 et 25 août 2019 Sur place Tarif : Ce tarif comprend l’accès à tous les ateliers et conférences ainsi que l’emplacement de camping (tentes ou camions) Adulte : 5 € par jour et par personne De 6 à 18 ans : 3 € par jour et par personne Moins de 6 ans : Gratuit . https://www.facebook.com/events/350820255568256/, https://www.helloasso.com/associations/brin-de-paille/evenements/rnp-2019, rencontres.permaculture@gmail.com, https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/odvi7f

Les Rencontres Nationales de Permaculture 2019 auront lieu cette année du jeudi 22 au dimanche soir 25 août à dans le parc du château de Danne à Saint-Martin du Bois dans le Maine et Loire (49500).

Les Rencontres Nationales de Permaculture 2019 auront lieu cette année du jeudi matin 22 au dimanche soir 25 août à Saint-Martin du Bois dans le Maine et Loire (49500) en co-organisation avec l’association locale L’arbre qui Marche.

Pour cette 7ème édition, Brin de paille est accueillie, dans un superbe cadre historique par le Domaine de Danne.

Les Rencontres Nationales de Permaculture (RNP) sont organisées, tous les ans par l’association nationale Brin de Paille, avec cette année le concours de l’association locale L’arbre qui Marche.

La réussite de cet événement est possible grâce à l’implication des visiteurs,

car aux Rencontres :

chaque participant est acteur.

Cette année, les RNP se déroulent sur quatre jours. Quatre jours intenses de rencontres, d’animations, d’ateliers, de conférences, de débats et de présentations de solutions alternatives et concrètes…

En plus de la programmation établie par les organisateurs, des temps de forum ouvert sont prévus durant lesquels les visiteurs peuvent également proposer des ateliers dans un esprit de co-création. Les thématiques abordées reprennent l’ensemble des applications de la Permaculture : habitat, outils et technologie, enseignement et culture, santé et bien-être, finance et économie, foncier et gouvernance, soins à la nature et à la terre.

Des activités sont également prévues pour les plus petits : jeux, activités ludiques …

Des temps informels rythment également ces quatre jours afin de favoriser les échanges, faciliter la rencontre, le tout sous le signe de la convivialité dans une ambiance bienveillante !

Comme tous les ans, les Rencontres Nationales de Permaculture sont l’occasion de vivre des moments intenses de partages et d’auto-gestion !

Les Rencontres Nationales de Permaculture sont un événement inclusif organisé de manière à faciliter la rencontre et le dialogue entre tous les acteurs de la permaculture francophone mais est également ouvert au grand public. La programmation est donc adaptée à toutes et tous ! Chacun y trouvera son bonheur, du simple curieux au permaculteur le plus chevronné, les plus jeunes comme les plus anciens !

Vous pourrez y découvrir ce qu’englobe la permaculture et ses multiples facettes.

L’association Brin de Paille a à coeur de conserver aux Rencontres Nationales de Permaculture un caractère d’ouverture, c’est pourquoi nous avons tenu à maintenir un tarif accessible au plus grand nombre :

Tarif : Ce tarif comprend l’accès à tous les ateliers et conférences ainsi que l’emplacement de camping (tentes ou camions)

Adulte : 5 € par jour et par personne

De 6 à 18 ans : 3 € par jour et par personne Moins de 6 ans : Gratuit

Un lien est également prévu si vous souhaitez venir en covoiturage afin de faire attention à votre empreinte carbone :

https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/odvi7f

Cette année, le programme comprend de nombreuses conférences, ateliers sur des thèmes variés : permaculture une préparation à l’effondrement , fresque du climat, le design en permaculture , l’autonomie alimentaire …

Pour en savoir plus sur le programme:

Le programme des Rencontres Nationales de Permaculture

iAvec la présence :

Cette année , nous avons le plaisir d’accueillir en sus des accrédité.e.s en permaculture appliquée :

● Damien Dekarz, permaculteur, auteur du livre ”La permaculture au jardin mois par mois ” pour deux conférences “ Les solutions sont dans la nature” ainsi que pour une séance de dédicaces, avec le concours de la librairie Esprit Nomade.

● Hervé Coves, ingénieur agronome, conférencier, franciscain et auteur du livre ”Vivre ensemble :notre monde truffé d’amour ” pour une conférence “ Au delà de la permaculture” ainsi que pour une séance de dédicaces, avec le concours de la librairie Esprit Nomade.

● Barnabé Chaillot inventeur de génie qui animera des ateliers participatifs et explicatifs sur les poêles dragon et les modules peltier

Organisation des journées !

Chaque matin à 9 h et début d’après-midi à 14 h, chacun est invité à participer aux agoras, temps de rassemblement pour :

● annoncer les temps d’ateliers proposés par les visiteurs en plus du programme

● proposer les améliorations possibles pour la vie communautaire durant les quatre jours.

● trouver des bénévoles pour les postes où personne ne s’est inscrit ! (et oui vous comprendrez facilement qu’une équipe de moins de 6 bénévoles qui organisent les Rencontres avec la volonté de les laisser à un tarif accessible à besoin d’un coup de main en co-création sur l’événement !)

Et pour manger !

Brin de Paille a toujours privilégié une assiette locale, bio et responsable ! et la fidélité à ceux qui nous soutiennent depuis longtemps !

● La cantine Hopopotte de Julien et Valentina : une cantine bio, végane (et délicieuse !) à prix conscient et libre !

Pour être certain-e-s d’avoir une place !

Informations : rencontres.permaculture@gmail.com.

l’événement Facebook

Réservations indispensables : vos billets ici !

Créée en 2008, Brin de Paille est une association nationale qui a pour vocation de :

Promouvoir la permaculture en France via des actions de sensibilisation, de renseignement.

Mettre en lien les acteurs de la permaculture en créant un réseau de correspondants locaux.

Soutenir des projets respectant l’éthique de la permaculture.

Elle s’appuie sur les valeurs éthiques, cœur de la permaculture, pour guider ses actions, ses choix et ses accords de partenariats

Château de Danne Saint-Martin du Bois 49500 Saint-Martin-du-Bois Saint-Martin-du-Bois Maine-et-Loire

jeudi 22 août 2019 – 08h00 à 09h00

dimanche 25 août 2019 – 20h00 à 21h00