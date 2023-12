Marché de Noël Saint-Martin-d’Oney, 3 décembre 2023, Saint-Martin-d'Oney.

Saint-Martin-d’Oney,Landes

Retrouvez la magie de Noël avec un chocolat chaud autour des braséros, en dégustant une tartiflette accompagnée de bière de Noël et de pain d’épices, au rythme des chants de Noël ou des démonstrations de danses, de balades à poney. Rencontrez le Père Noël pour lui remettre votre lettre !.

2023-12-16 fin : 2023-12-22 . .

Saint-Martin-d’Oney 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine



Rediscover the magic of Christmas with a hot chocolate around the braziers, a tartiflette accompanied by Christmas beer and gingerbread, to the rhythm of Christmas carols, dance demonstrations and pony rides. Meet Santa Claus and give him your letter!

Redescubra la magia de la Navidad con un chocolate caliente alrededor de los braseros, una tartiflette acompañada de cerveza navideña y pan de especias, al ritmo de villancicos, demostraciones de baile y paseos en poni. ¡Conozca a Papá Noel y entréguele su carta!

Entdecken Sie den Zauber der Weihnacht bei einer heißen Schokolade um die Braséros herum, bei einem Tartiflette mit Weihnachtsbier und Lebkuchen, im Rhythmus von Weihnachtsliedern oder Tanzvorführungen und Ponyreiten. Treffen Sie den Weihnachtsmann, um ihm Ihren Brief zu übergeben!

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Mont-de-Marsan