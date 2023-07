Sophro’balade à la vallée de la Bourdonnière Saint-Martin-des-Champs Avranches, 22 juillet 2023, Avranches.

Avranches,Manche

Pas à pas, à son rythme, se réapproprier son corps, redécouvrir le plaisir de marcher et de se ressourcer dans ce cadre bucolique composé de bois, de champs et de ruisseaux.

Cette sophro’balade allie sophrologie, marche douce et découverte du territoire pour un moment de lâcher-prise et de relaxation, qui permet de s’évader de son quotidien.

Nombre de places limité, pensez à réserver.

Âge requis : adulte ou à partir de 14 ans..

2023-07-22 10:30:00 fin : 2023-07-22 . .

Saint-Martin-des-Champs Vallée de la Bourdonnière

Avranches 50300 Manche Normandie



Step by step, at your own pace, reclaim your body, rediscover the pleasure of walking and recharge your batteries in this bucolic setting of woods, fields and streams.

This sophro’balade combines sophrology, gentle walking and discovery of the area for a moment of letting go and relaxation, a chance to escape from everyday life.

Places are limited, so book early.

Age requirements: adult or over 14.

Paso a paso, a su ritmo, recupere su cuerpo, redescubra el placer de caminar y recargue las pilas en este bucólico entorno de bosques, campos y arroyos.

Esta sophro’balade combina la sofrología, el senderismo suave y el descubrimiento de la zona para un momento de dejarse llevar y relajarse, una oportunidad para escapar de la vida cotidiana.

Las plazas son limitadas.

Requisitos de edad: adultos o mayores de 14 años.

Schritt für Schritt, im eigenen Rhythmus, sich seinen Körper wieder aneignen, die Freude am Gehen wiederentdecken und sich in dieser bukolischen Umgebung, die aus Wäldern, Feldern und Bächen besteht, erholen.

Diese Sophro’balade verbindet Sophrologie, sanftes Gehen und die Entdeckung der Gegend zu einem Moment des Loslassens und der Entspannung, der es ermöglicht, dem Alltag zu entfliehen.

Begrenzte Anzahl an Plätzen, denken Sie an eine Reservierung.

Erforderliches Alter: Erwachsene oder ab 14 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche