Vernissage exposition « Les temps changent » – Les Moyens du Bord Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs, vendredi 9 février 2024.

Notre époque, l’impact de l’activité humaine sur la nature, la terre et son environnement, induisent des changements à la fois prévisibles mais tout autant incertains. Dans son ensemble, l’humanité doit aujourd’hui essayer de répondre à des questions impensées, à résoudre des équations sociétales, environnementales, historiques… complexes en anticipant le plus possible la forme même de ces équations.

L’exposition « Les temps changent » regroupe douze artistes dont la pratique fait état de la vitalité de la création contemporaine dans le champ des arts visuels et plus particulièrement celui de l’estampe.

Chaque artiste tente ici, par leur œuvre, de répondre aux questions suivantes :

Quelle est leur vision du présent et de quoi s’inspire-t-elle ?

Comment cette vision détermine-t-elle une possible représentation de l’avenir ?

Toutes ces questions sont susceptibles de donner au regardeur, des clés pour imaginer des perspectives qui tiennent à l’imaginaire comme à la réalité et de voir comment, du point de vue des artistes, « les temps changent… »

Avec les œuvres de : Pauline Barzilaï, Tamaris Borrelly, Io Burgard, Alix Delmas, Leah Desmousseaux, Vanessa Dziuba, Juliette Green, Seulgi Lee, Diego Movilla, Paul Pouvreau, Super Terrain, Agnès Thurnauer.

L’ensemble de ces œuvres, réalisées dans le cadre d’une commande artistique faite par le CNAP (Centre national des arts plastiques) en partenariat avec l’ADRA (Association de développement et de recherche sur les artothèques), intégrera l’artothèque des Moyens du Bord au début de l’année 2024.

Rue Park Ar Roudour Pôle Culturel Le Roudour

lesmoyensdubord.mdb@gmail.com



