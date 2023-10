JPIF 2023 : Visite Simon Charbonnier – Dinandier Saint Martin des Cailles Fumel, 8 octobre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

Organisée par l’association PHP dans le cadre des Journées du patrimoine industriel en fumélois.

Travail du cuivre, laiton, bronze, étain et argent en feuille par martelage. La dinanderie est un métier qui oscille entre la

chaudronnerie et l’orfèvrerie..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Saint Martin des Cailles Simon Charbonnier Dinandier

Fumel 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the PHP association as part of the Journées du patrimoine industriel en fumélois.

Copper, brass, bronze, pewter and silver leaf hammering. Dinanderie is a craft that oscillates between

and goldsmithing.

Organizado por la asociación PHP en el marco de las Journées du patrimoine industriel en fumélois.

Trabajo de la chapa de cobre, latón, bronce, estaño y plata mediante martilleo. La latonería es una artesanía que oscila entre la

y la orfebrería.

Organisiert von der Vereinigung PHP im Rahmen der Tage des Industrieerbes in Fumelois.

Bearbeitung von Kupfer, Messing, Bronze, Zinn und Blattsilber durch Hämmern. Die Kupferschmiede ist ein Beruf, der zwischen der

kesselschmieden und Goldschmieden liegt.

