ARCHIMÈDE Saint-Martin-d’Écublei, 16 mars 2024, Saint-Martin-d'Écublei.

Saint-Martin-d’Écublei Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

Ils sont deux frères, Nico et Fred, et ont formé le groupe Archimède au milieu des années 2000 à Laval. L’un écrit et chante, l’autre gratte et compose. Ils ont commencé à fignoler leurs premières chansons dans des garages et des préfabriqués, au sortir de l’adolescence – à quelques encablures de leur ville natale. Des chansons dans un anglais approximatif, à l’époque… Ils ont vite compris que chanter dans leur langue maternelle serait la meilleure des voies pour parler de leur époque, livrer une vision du monde, communiquer des émotions, espérer une audience au-delà de leur Mayenne d’origine. Alors, forts d’avoir infusé la musique que leur père écoutait quand eux-mêmes révisaient leurs premières grammaires, ils se sont entichés de croiser la chanson française et la britpop. Tout s’enchaîne alors. 5 albums entre 2009 et 2019 ; des nominations aux Victoires de la Musique ; de multiples passages en radio; l’intérêt des critiques… Depuis leurs débuts, Nico et Fred ont vendu près d’une centaine de milliers d’albums, donné plus d’un millier de concerts à travers la France et à l’international. Ils ont par ailleurs assuré une trentaine de premières parties, entre 2011 et 2021, pour Johnny Hallyday, Hubert-Félix Thiéfaine, Bénabar ou encore les Innocents, qu’ils considèrent d’ailleurs un peu comme leurs grands frères… Mais au fait, c’est quoi le principe – musical s’entend – d’Archimède ? Jouer de toutes les gammes, mêler les rengaines estivales et les ballades mélancoliques, les titres rageurs et les chansons plus intimes. Écouter un album d’Archimède, c’est toujours monter à bord d’un grand huit (émotionnel) ! Et leur sixième opus, Frères, est dans cette même lignée !.

