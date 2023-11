WEEK-END DE NOËL Saint-Martin-de-Villereglan, 2 décembre 2023, Saint-Martin-de-Villereglan.

Saint-Martin-de-Villereglan,Aude

Le comité des fêtes vous invite au Marché de Noël.

Tous se passera au chaud dans le foyer du village. Nous vous attendons nombreux pour rendre visite à nos exposants et profiter de petits douceurs faites maison (crêpes, chocolat chaud, vin chaud…)..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

Saint-Martin-de-Villereglan 11300 Aude Occitanie



The Comité des fêtes invites you to the Christmas Market.

All will take place in the warmth of the village foyer. We look forward to welcoming you to visit our stallholders and enjoy homemade treats (crêpes, hot chocolate, mulled wine, etc.).

El Comité de Fetes le invita al Mercado de Navidad.

Todo tendrá lugar en el cálido vestíbulo del pueblo. Esperamos verle por allí, visitando a nuestros comerciantes y disfrutando de algunas delicias caseras (crepes, chocolate caliente, vino caliente, etc.).

Das Festkomitee lädt Sie zum Weihnachtsmarkt ein.

Alle Veranstaltungen finden im warmen Foyer des Dorfes statt. Wir erwarten Sie zahlreich, um unsere Aussteller zu besuchen und von kleinen hausgemachten Leckereien zu profitieren (Crêpes, heiße Schokolade, Glühwein?).

