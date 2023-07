VISITE ET DÉGUSTATION AU DOMAINE MATIBAT Saint-Martin-de-Villereglan, 19 août 2023, Saint-Martin-de-Villereglan.

Saint-Martin-de-Villereglan,Aude

Au pied des Pyrénées, à quelques kilomètres de Carcassonne, le massif de la Malepère est une succession de collines boisées et de vignes. Le sauvage et le cultivé se côtoient formant de magnifiques paysages. Vignerons indépendants, le Domaine Matibat élabore ses vins dans cet environnement inspirant.

Des visites guidées du vignoble et dégustations vous sont proposées en juillet et août par Laurence Turetti, historienne du vin.

Durée : 1h30 (sur réservation)..

2023-08-19 11:00:00 fin : 2023-08-19 12:30:00. EUR.

Saint-Martin-de-Villereglan 11300 Aude Occitanie



At the foot of the Pyrenees, just a few kilometers from Carcassonne, the Malepère massif is a succession of wooded hills and vineyards. Wild and cultivated rub shoulders to form magnificent landscapes. Independent winemakers Domaine Matibat craft their wines in this inspiring environment.

Guided vineyard tours and tastings are offered in July and August by Laurence Turetti, wine historian.

Duration: 1h30 (booking required).

A los pies de los Pirineos, a pocos kilómetros de Carcasona, el macizo de Malepère es una sucesión de colinas boscosas y viñedos. Lo salvaje y lo cultivado se codean para formar magníficos paisajes. Domaine Matibat, viticultor independiente, elabora sus vinos en este entorno inspirador.

Laurence Turetti, historiadora del vino, ofrece visitas guiadas a los viñedos y catas de vino en julio y agosto.

Duración: 1h30 (previa reserva).

Am Fuße der Pyrenäen, nur wenige Kilometer von Carcassonne entfernt, liegt das Malepère-Massiv, eine Abfolge von bewaldeten Hügeln und Weinbergen. Wilde und bewirtschaftete Flächen liegen nebeneinander und bilden wunderschöne Landschaften. Als unabhängige Winzer stellt die Domaine Matibat ihre Weine in dieser inspirierenden Umgebung her.

Im Juli und August bietet Ihnen die Weinhistorikerin Laurence Turetti Führungen durch die Weinberge und Weinproben an.

Dauer: 1,5 Stunden (Reservierung erforderlich).

Mise à jour le 2023-06-20 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin