Recycl’Arts : essayages costumes et répétitions 52 Impasse du Moulinage, 25 mai 2023, Saint-Martin-de-Valamas.

Dans le cadre de Recycl’Arts, fête de La Recyclerie du PlatO, un temps d’échanges, de répétitions, essayages, chants, danses, rencontres avec les musicien·ne·s, partages des œuvres à exposer… avec Lisa Gimenez (06 84 21 75 89)..

2023-05-25 à 17:30:00 ; fin : 2023-05-25 19:30:00. .

52 Impasse du Moulinage Salle des Activités (rez-de-chaussée)

Saint-Martin-de-Valamas 07310 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Within the framework of Recycl?Arts, festival of La Recyclerie du PlatO, a time of exchanges, rehearsals, fittings, songs, dances, meetings with the musicians, sharing of the works to be exhibited? with Lisa Gimenez (06 84 21 75 89).

En el marco de Recycl?Arts, el festival de La Recyclerie du PlatO, un tiempo de intercambios, ensayos, pruebas, canciones, bailes, encuentros con los músicos, puesta en común de las obras que se expondrán… con Lisa Gimenez (06 84 21 75 89).

Im Rahmen von Recycl?Arts, dem Fest von La Recyclerie du PlatO, eine Zeit des Austauschs, der Proben, Anproben, Gesänge, Tänze, Begegnungen mit den MusikerInnen, Teilen der auszustellenden Werke… mit Lisa Gimenez (06 84 21 75 89).

Mise à jour le 2023-04-15 par Office de Tourisme de Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées