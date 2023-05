Fête de la Saint Jean Espace camiade, 24 juin 2023, Saint-Martin-de-Seignanx.

Venez profiter dès 16h d’activités pour les enfants telles que l’initiation aux échasses, différents jeux en bois ou encore d’ateliers créatifs de flambeaux floraux, cyanotypes ou d’empreintes végétales sur argile. Pour les plus grands, découvrez les initiations à la pétanque et au jeu du Truc, le concours de quilles de six, les ateliers floraux autour de la tradition de la Saint Jean ainsi que le marché de créateurs.

Buvette et petite restauration sur place.

A partir de 19h, vous pourrez profiter d’une cantèra et d’un repas (à réserver uniquement auprès de l’office de tourisme) avant le début du concert à 20h30 et du bal qui commencera à 21h.

Le bal sera animé par le groupe toulousain Les Bombes 2 Bal, dont le but est de mélanger les gens tout en défendant la culture et la langue occitanes.

La soirée sera également marquée par l’embrasement de la Halha de St Joan à 22h..

Espace camiade avenue de barrère

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



From 4 pm, come and enjoy activities for children such as stilts initiation, different wooden games or creative workshops of floral flames, cyanotypes or vegetal prints on clay. For the older ones, discover the initiations to petanque and to the game of Truc, the competition of bowling of six, the floral workshops around the tradition of Saint John as well as the market of creators.

Refreshment bar and snacks on site.

From 7 pm, you can enjoy a cantèra and a meal (to be reserved only at the tourist office) before the concert starts at 8:30 pm and the ball starts at 9 pm.

The ball will be animated by the Toulouse group Les Bombes 2 Bal, whose goal is to mix people while defending the Occitan culture and language.

The evening will also be marked by the burning of the Halha de St. Joan at 22:00.

A partir de las 16 h, podrá disfrutar de actividades para niños como iniciación a los zancos, diversos juegos de madera o talleres creativos con antorchas florales, cianotipos o impresiones vegetales sobre arcilla. Para los mayores, descubra las iniciaciones a la petanca y al juego del Truc, la competición de bolos de seis bolos, los talleres florales en torno a la tradición de San Juan, así como el mercado de creadores.

Refrescos y tentempiés in situ.

A partir de las 19.00 h, podrá disfrutar de una cantèra y una comida (a reservar únicamente en la oficina de turismo) antes del comienzo del concierto a las 20.30 h y del baile que comenzará a las 21.00 h.

El baile correrá a cargo del grupo tolosano Les Bombes 2 Bal, cuyo objetivo es mezclar a la gente defendiendo la cultura y la lengua occitanas.

La velada también estará marcada por el incendio de la Halha de St Joan a las 22:00 h.

Ab 16 Uhr gibt es Aktivitäten für Kinder wie Stelzenlaufen, verschiedene Holzspiele oder Kreativworkshops, in denen Blumenampeln, Cyanotypien oder Pflanzenabdrücke auf Ton hergestellt werden. Für die älteren Kinder gibt es Einführungen in Pétanque und Jeu du Truc, einen Wettbewerb im Sechserkegeln, Blumenworkshops rund um die Tradition des Johannistages sowie einen Markt der Kunsthandwerker.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Ab 19 Uhr können Sie eine Cantèra und ein Essen genießen (Reservierung nur über das Fremdenverkehrsamt möglich), bevor um 20:30 Uhr das Konzert und um 21 Uhr der Ball beginnt.

Der Ball wird von der Gruppe Les Bombes 2 Bal aus Toulouse moderiert, deren Ziel es ist, die Menschen zu vermischen und gleichzeitig die okzitanische Kultur und Sprache zu verteidigen.

Der Abend wird auch durch das Anzünden der Halha de St Joan um 22 Uhr gekennzeichnet sein.

Mise à jour le 2023-05-10 par OT Seignanx