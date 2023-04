Catach Festival 3650 route de Saint-Barthélemy, 10 juin 2023, Saint-Martin-de-Seignanx.

Pour la septième année, on se retrouve dans la forêt de Catach pour une soirée et une nuit de musique et de fête.

Édition spéciale cette année, en plus des concerts, nous invitons le collectif de DJ « Le bal du samedi soir » qui fête ses 10 ans. Ils passeront des disques tout au long de la soirée.

RDV de 18h à 4h du matin !.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 04:00:00. EUR.

3650 route de Saint-Barthélemy Forêt de Catach

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



For the seventh year, we meet in the Catach forest for an evening and a night of music and celebration.

Special edition this year, in addition to the concerts, we invite the DJ collective « Le bal du samedi soir » which celebrates its 10th anniversary. They will be playing records throughout the evening.

See you from 6pm to 4am!

Por séptimo año, nos reunimos en el bosque de Catach para una tarde y noche de música y fiesta.

La edición de este año es especial: además de los conciertos, invitamos al colectivo de DJ « Le bal du samedi soir », que celebra su 10º aniversario. Pincharán discos durante toda la velada.

Nos vemos de 18:00 a 4:00

Zum siebten Mal treffen wir uns im Wald von Catach, um einen Abend und eine Nacht voller Musik und Party zu verbringen.

Sonderausgabe in diesem Jahr: Zusätzlich zu den Konzerten laden wir das DJ-Kollektiv « Le bal du samedi soir » ein, das sein 10-jähriges Bestehen feiert. Sie werden den ganzen Abend über Platten auflegen.

RDV von 18 Uhr bis 4 Uhr morgens!

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Seignanx