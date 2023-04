Conférences du mardi : étranges civilisations 2006 Av Quartier Neuf, 23 mai 2023, Saint-Martin-de-Seignanx.

Conférences sur les Incas, fils du Soleil : les 9, 16 et 23 mai.

Les conquérants des Andes, la civilisation de l’or et le Dieu Viracocha.

Votre 1ère conférence est gratuite pour découvrir.

RDV à 18h..

2006 Av Quartier Neuf CLES Loisirs

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Conferences on the Incas, sons of the Sun: May 9, 16 and 23.

The conquerors of the Andes, the civilization of gold and the God Viracocha.

Your 1st conference is free to discover.

RDV at 6 pm.

Conferencias sobre los Incas, hijos del Sol: 9, 16 y 23 de mayo.

Los conquistadores de los Andes, la civilización del oro y el Dios Viracocha.

La 1ª conferencia es libre para descubrir.

Encuentro a las 18h.

Vorträge über die Inkas, die Söhne der Sonne: 9., 16. und 23. Mai.

Die Eroberer der Anden, die Zivilisation des Goldes und der Gott Viracocha.

Ihr 1. Vortrag ist zum Kennenlernen kostenlos.

RDV um 18 Uhr.

