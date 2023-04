Tots en bici : matinée festive « déplacements doux » Avenue de Barrère, 14 mai 2023, Saint-Martin-de-Seignanx.

Tots en Bici ! C’est le rendez-vous festif autour des déplacements doux à Saint-Martin de Seignanx !

Venez avec votre vélo, votre trottinette, vos rollers, skate, etc., et participez aux différentes animations et jeux qui vous seront proposés le temps d’une matinée le long de l’avenue de Barrère (fermée pour l’occasion).

Au programme : initiation giropode, trottinette électrique, atelier de remise en selle, atelier de réparation, mini kart pour les tout petits, parcours skate, parcours vélo, concert et food truck installé pour l’occasion sur le boulodrome…

Avec la participation de RD cycle, l’ASC cyclo, Clavette et Cie, Txik Txak, Txirindola, Ecocène, Kids Skate School, Solution mobilités, l’Esat Château Rouge, la smoothyclette Juju’s…

Il y en aura pour toute la famille et tous les niveaux !

RDV de 10h à 13h avenue de Barrère..

Avenue de Barrère

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Tots en Bici ! It is the festive appointment around the soft displacements in Saint-Martin de Seignanx!

Come with your bike, your scooter, your rollerblades, skateboard, etc., and take part in the various animations and games which will be proposed to you the time of a morning along the avenue of Barrère (closed for the occasion).

On the program: introduction to giropode, electric scooter, workshop to get back in the saddle, repair workshop, mini kart for the little ones, skateboarding course, bicycle course, concert and food truck set up for the occasion on the boulodrome…

With the participation of RD cycle, ASC cyclo, Clavette et Cie, Txik Txak, Txirindola, Ecocène, Kids Skate School, Solution mobilités, Esat Château Rouge, Juju’s smoothyclette…

There will be something for the whole family and all levels!

RDV from 10am to 1pm avenue de Barrère.

¡Tots en Bici ! ¡Es el evento festivo de la movilidad blanda en Saint-Martin de Seignanx!

Ven con tu bici, tu patinete, tus patines, tu monopatín, etc., y participa en las diversas actividades y juegos que se te propondrán durante la mañana a lo largo de la avenida de la Barrère (cerrada para la ocasión).

En el programa: iniciación al giropode, patinete eléctrico, taller de sillines, taller de reparación, mini kart para los más pequeños, curso de skate, curso de bicicleta, concierto y food truck instalado para la ocasión en el boulodrome…

Con la participación de RD cycle, ASC cyclo, Clavette et Cie, Txik Txak, Txirindola, Ecocène, Kids Skate School, Solution mobilités, Esat Château Rouge, Juju’s smoothyclette…

Habrá para toda la familia y todos los niveles

Punto de encuentro de 10.00 a 13.00 h en la avenida de Barrère.

Tots en Bici! Das ist das festliche Treffen rund um die sanfte Fortbewegung in Saint-Martin de Seignanx!

Bringen Sie Ihr Fahrrad, Ihren Roller, Ihre Inlineskates, Skateboards usw. mit und nehmen Sie an den verschiedenen Animationen und Spielen teil, die Ihnen einen Vormittag lang entlang der Avenue de Barrère (die für diesen Anlass gesperrt ist) geboten werden.

Auf dem Programm stehen u. a.: Einführung in den Umgang mit Giropoden und Elektrorollern, ein Workshop, um wieder in den Sattel zu kommen, eine Reparaturwerkstatt, ein Mini-Kart für die ganz Kleinen, ein Skate-Parcours, ein Fahrrad-Parcours, ein Konzert und ein Foodtruck, der zu diesem Anlass auf dem Boulodrome aufgebaut wird…

Mit der Teilnahme von RD cycle, ASC cyclo, Clavette et Cie, Txik Txak, Txirindola, Ecocène, Kids Skate School, Solution mobilités, l’Esat Château Rouge, la smoothyclette Juju’s…

Es wird für die ganze Familie und alle Niveaus etwas dabei sein!

RDV von 10 bis 13 Uhr in der Avenue de Barrère.

