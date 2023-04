Vide grenier Parc de l’Ehpad Léon Lafourcade, 7 mai 2023, Saint-Martin-de-Seignanx.

Vide grenier, dimanche 7 mai 2023 organisé par l’association « Les Amis de l’Ehpad Léon Lafourcade » dans le parc de l’établissement de 9 à 17 heures. Buvette et petite restauration. Renseignements au 0650081411.

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 17:00:00. EUR.

Parc de l’Ehpad Léon Lafourcade impasse Gascogne

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Flea market, Sunday May 7, 2023 organized by the association « Les Amis de l’Ehpad Léon Lafourcade » in the park of the establishment from 9 to 17 hours. Refreshment bar and small catering. Information at 0650081411

Rastro, domingo 7 de mayo de 2023 organizado por la asociación « Les Amis de l’Ehpad Léon Lafourcade » en el parque del establecimiento de 9h a 17h. Bar de refrescos y pequeño catering. Información en el 0650081411

Vide grenier, Sonntag, 7. Mai 2023, organisiert vom Verein « Les Amis de l’Ehpad Léon Lafourcade » im Park der Einrichtung von 9 bis 17 Uhr. Getränke und kleine Speisen. Informationen unter 0650081411

Mise à jour le 2023-04-08 par OT Seignanx