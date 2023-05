Cercle des lecteurs Bibliothèque, 6 mai 2023, Saint-Martin-de-Seignanx.

Prenez place dans un salon improvisé à la Bibliothèque de st Martin de Seignanx, devant une tasse de café, un jus de fruits, et venez parler d’un ou de plusieurs livres (essais, polars, BD, manga, roman, docu-fiction, jeunesse, … ) qui vous ont plu !

Ouvert à tous.r

RDV de 10h à 12h..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 12:00:00. EUR.

Bibliothèque Espace Gaston Larrieu

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Take a seat in an improvised lounge at the Library of St Martin de Seignanx, in front of a cup of coffee, a fruit juice, and come to speak about one or more books (essays, thrillers, comics, manga, novels, docu-fiction, youth, ?) which you liked!

Open to all

Meeting from 10am to 12pm.

Siéntese en un salón improvisado en la biblioteca de St Martin de Seignanx, tómese un café o un zumo de frutas y venga a hablar de uno o varios libros (ensayo, thriller, cómic, manga, novela, docu-ficción, juvenil, etc.) que le hayan gustado

Abierto a todos

Punto de encuentro de 10.00 a 12.00 h.

Nehmen Sie Platz in einem improvisierten Salon in der Bibliothek von st Martin de Seignanx, bei einer Tasse Kaffee oder einem Fruchtsaft, und sprechen Sie über ein oder mehrere Bücher (Essays, Krimis, Comics, Mangas, Romane, Doku-Fiktion, Jugendbücher, …), die Ihnen gefallen haben!

Offen für alle.r

RDV von 10h bis 12h.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Seignanx