Portes ouvertes aux jardins familiaux et Bourse aux plantes Route de Barrère, 6 mai 2023, .

Portes Ouvertes aux Jardins Familiaux organisées par l’association Les Potes Iront. Au programme : animations, ateliers, échanges avec les bénévoles, bourse aux plantes, buvette et petite restauration sur place. De quoi faire de riches rencontres, le plein de bons tuyaux et repartir avec votre petit pot sous le bras. De 10h à 17h..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 17:00:00. .

Route de Barrère

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Open House at the Family Gardens organized by the association Les Potes Iront. On the program: animations, workshops, exchanges with the volunteers, plant exchange, refreshment bar and small catering on the spot. What to make rich meetings, full of good tips and leave with your little pot under the arm. From 10 am to 5 pm.

Jornada de puertas abiertas en los Huertos Familiares organizada por la asociación Les Potes Iront. En el programa: actividades, talleres, intercambios con los voluntarios, intercambio de plantas, puesto de refrescos y tentempiés in situ. Una buena manera de conocer gente, recibir buenos consejos y salir con tu propia maceta bajo el brazo. De 10.00 a 17.00 h.

Tag der offenen Tür in den Familiengärten, organisiert vom Verein Les Potes Iront. Auf dem Programm stehen Animationen, Workshops, Austausch mit den Freiwilligen, eine Pflanzenbörse, Getränke und kleine Snacks vor Ort. So können Sie neue Bekanntschaften machen, viele gute Tipps erhalten und mit Ihrem eigenen Töpfchen unter dem Arm nach Hause gehen. Von 10 bis 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Seignanx